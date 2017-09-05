"Он же не невеста мне, и я ему не жених": Путин о Трампе

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что России и США удастся найти компромиссы при решении двусторонних и международных проблем.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Китае, отвечая на вопрос, разочаровался ли он в президенте США Дональде Трампе.

«Что касается разочарования, не разочарования. Ваш вопрос звучит очень наивно. Он же (Трамп) не невеста мне, и я ему не невеста, не жених. Мы занимаемся государственной деятельностью, у каждой страны есть свои интересы», - отметил Путин.

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По словам президент РФ, Трамп в своей деятельности руководствуется национальными интересами своей страны, а он – своей.

По словам Путина, он рассчитывает, что России и США удастся найти компромиссы при решении двусторонних и международных проблем для того, чтобы они решались в интересах как американского, так и российского народов, а также в интересах многих других стран.

«Я имею в виду нашу особую ответственность за международную безопасность», - пояснил он.

В то же время, отвечая на вопрос, учитывает ли он возможность импичмента Трампу в своем анализе того, как выстраивать отношения с Вашингтоном, Путин отметил, то считает некорректным обсуждать внутриполитическую ситуацию в США.

«Полагаю, что абсолютно некорректно было бы с нашей стороны обсуждать возможность развития внутриполитической ситуации в самих США. Это не наше дело, это дело самих Соединенных Штатов», - сказал президент РФ.