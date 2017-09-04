В Кремле пока не могут оценить слова Кадырова о готовности выступить против РФ по событиям в Мьянме

В Кремле пока не готовы давать оценку словам главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он «против России» в связи ситуацией в Мьянме.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле отнеслись к словам Кадырова о том, что он может выступить против позиции России, если руководство страны поддержит власти Мьянмы.

«Я вам скажу честно, я читал про различные высказывания. Их сейчас много делается. Мы знаем информацию о том, что весьма эмоционально мусульмане воспринимают события в Мьянме. Но все-таки у меня, к сожалению, пока не было времени ознакомиться с ними лично. Я бы хотел сначала ознакомиться, а потом уже каким-то образом давать оценку. Пока не буду этого делать», - заявил он.

При этом Песков отметил, что не видел сообщений о том, чтобы кто-то из протестующих накануне у посольства Мьянмы в Москве говорил про джихад.

«Честно говоря, это, наверно, вопрос правоохранительных органов. Я еще раз повторяю, поскольку мы находимся сейчас в Сямэне, отсюда очень сложно об этом говорить, поэтому я бы избежал каких-либо комментариев на этот счет», - пояснил он.

В тоже время, Песков сообщил, что президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси по итогам встречи выразили озабоченность происходящим в Мьянме.

«Также президенты беседовали с глазу на глаз. В ходе двусторонней встречи с президентом Египта была затронута ситуация, которая складывается в Мьянме. И президент Путин, и президент ас-Сиси выразили крайнюю озабоченность тем, что происходит в Мьянме, осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман. Оба президента призвали власти Мьянмы взять ситуацию под контроль как можно скорее», - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября, глава Чечни Кадыров заявил о готовности выступить против России, если российские власти будут поддерживать «шайтанов» в Мьянме.

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«Почему российские СМИ молчат? Если в Европе где-то взрывают, убивают, сразу наши СМИ доблестные выступают. А когда за три дня убито несколько тысяч человек - все молчат. Думаете, я доволен? Нет, конечно. Я очень недоволен», - отметил Кадыров.

«Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России. У меня есть свое видение, своя позиция», - добавил он.

3 сентября сотни человек вышли к Посольству Мьянмы в Москве на несогласованный митинг против действий властей этой страны. Протестующие скандировали «Аллах Акбар». Полиция не разгоняла людей, ограничившись устным предупреждением о том, что акция не санкционирована и ее участники должны разойтись.

25 августа МИД РФ выразило поддержку правительственным силам Мьянмы, а представителей рохинджа назвало «боевиками».

«25 августа боевики так называемой «Армии спасения рохинджей Ракхайна» совершили серию скоординированных нападений на полицейские участки и армейские подразделения, расположенные в трех приграничных с Бангладеш округах Ракхайнской национальной области (РНО) Мьянмы. В результате боестолкновения погибло 11 мьянманских силовиков, имеются жертвы среди гражданского населения. Решительно осуждаем эту вооруженную вылазку, направленную на подрыв усилий мьянманских властей и международного сообщества по стабилизации положения в РНО. Выражаем поддержку усилиям правительства Мьянмы, предпринимаемым с целью нормализации обстановки», - говорилось в заявлении МИД РФ.

В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщили, что из Мьянмы в Бангладеш сбежали около 73 тыс. представителей народности рохинджа, мусульман по вере, подвергшихся насилию.