Южная Корея провела учения с баллистическими ракетами после ядерного испытания КНДР

В ответ на ядерное испытание КНДР Вооруженные силы Южной Кореи провели учения с применением баллистических ракет. Об этом сообщает агентство Yonhap.

"Учения проходили в ответ на шестое ядерное испытание КНДР, в них использовались баллистическая ракета Hyunmoo и истребители F-15K", - говорится в сообщении.

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По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов (JCS), в рамках учений в Восточно-Китайском море ракета класса земля-земля Hyunmoo и ракета большой дальности воздух-земля F-15K успешно ликвидировали необходимые объекты.

Кроме того, согласно информации, расстояние до целей было задано с учетом расположения северокорейского ядерного полигона Пунгери в северной части КНДР.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября власти Северной Кореи официально объявили об успешном проведении испытания водородной бомбы, которую, как утверждает Пхеньян, можно будет доставить с помощью имеющихся в КНДР баллистических ракет. Незадолго до этого сейсмологи соседних стран - Южной Кореи, Китая и Японии - зафиксировали землетрясение на территории Северной Кореи.

Испытание водородной бомбы Пхеньяном осудили НАТО, Европейский Союз и ОБСЕ и ряд мировых лидеров. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили за ужесточение санкций Европейского Союза в отношении Северной Кореи.

В Министерстве финансов США заявили, что подготовят пакет санкций против КНДР в целях экономической изоляции этой страны. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал действия Пхеньяна враждебными и опасными для США. Он заявил, что, помимо расширения санкций против КНДР, рассматривает возможность прекращения торговых отношений со странами, которые ведут с ней бизнес.

Осудила последнее ядерное испытание Северной Кореи и Украина. «Решительно осуждаю ядерное испытание Северной Кореи. Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины, которая отказалась от третьего по величине ядерного запаса», - написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

Кроме того, 4 сентября состоится заседание Совбеза ООН по ядерному испытанию КНДР.