Климкин осудил последнее ядерное испытание Северной Кореи

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил последнее ядерное испытание Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

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«Решительно осуждаю ядерное испытание Северной Кореи. Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины, которая отказалась от третьего по величине ядерного запаса», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября власти Северной Кореи официально объявили об успешном проведении испытания водородной бомбы, которую, как утверждает Пхеньян, можно будет доставить при помощи имеющихся в КНДР баллистических ракет. Незадолго до этого сейсмологи соседних стран Южной Кореи, Китая и Японии зафиксировали землетрясение на территории Северной Кореи.

Испытание водородной бомбы Пхеньяном осудили НАТО, Европейский Союз и ОБСЕ и ряд мировых лидеров. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили за ужесточение санкций Европейского Союза в отношении Северной Кореи. В Министерстве финансов США заявили, что подготовят пакет санкций против КНДР в целях экономической изоляции этой страны. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал действия Пхеньяна враждебными и опасными для США.