КНДР взорвала самую мощную бомбу в своей истории: ее боезаряд в 4-5 раз больше сброшенного на Нагасаки

Мощность испытанной Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) в воскресенье, 3 сентября, водородной бомбы может быть в 4-5 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Нагасаки Вооруженными силами Соединенных Штатов Америки в 1945 году.

Об этом сообщает корейское агентство Yonhap со ссылкой на председателя комитета по обороне в парламенте Южной Кореи Ким Янг-ву.

Сообщается, что мощность ядерного взрыва в Северной Корее в воскресенье, 3 сентября, составила около 100 килотонн, тогда как мощность атомной бомбы, сброшенной на Нагасаки, около 20 килотонн.

Как сообщал УНИАН, власти Северной Кореи в воскресенье, 3 сентября, официально объявили об успешном проведении испытания водородной бомбы.

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Незадолго до этого Япония подтвердила, что КНДР провела новый этап ядерных испытаний. Японские сейсмологи сообщили, что сила землетрясения, зафиксированного на территории КНДР, на этот раз была в десять раз больше, чем в сентябре 2016 года, когда Пхеньян в последний раз проводил ядерные испытания.

В связи с этим Япония выразила официальный протест через свое посольство в Пхеньяне. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал ядерные испытания Пхеньяна «абсолютно неприемлемыми».

Ранее стало известно, что сейсмологи Южной Кореи и Китая утром в воскресенье, 3 сентября, зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,6 и 4,6 неподалёку привычного места проведения ядерных испытаний КНДР. По оценкам американских экспертов, сила толчков достигала магнитуды 6,3.