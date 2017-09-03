Трамп назвал действия Северной Кореи враждебными и опасными для США

Президент США Дональд Трамп назвал действия Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) враждебными и опасными для США.

Об этом он написал в микроблоге в Twitter, комментируя ядерные испытания Северной Кореи.

«Северная Корея провела большое ядерное испытание. Их слова и действия остаются враждебными и опасными для США, - написал Трамп. - КНДР является нацией-изгоем, которая стала большой угрозой и бременем для Китая, который пытается помочь, но безуспешно. Южная Корея понимает, как я уже говорил им, что их разговор о примирении с Северной Кореей не сработает, они понимают только одно», - написал Трамп, не уточняя, что имеет в виду.

Как сообщал УНИАН, власти Северной Кореи в воскресенье, 3 сентября, официально объявили об успешном проведении испытания водородной бомбы. Эти действия КНДР осудили мировые лидеры, а также международные организации. В том числе, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Себастьян Курц призвал Совбез ООН отреагировать на ядерные испытания Северной Кореи и назвал действия КНДР безрассудными и безответственными.

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Незадолго до этого Япония подтвердила, что КНДР провела новый этап ядерных испытаний. Японские сейсмологи сообщили, что сила землетрясения, зафиксированного на территории КНДР, на этот раз была в десять раз больше, чем в сентябре 2016 года, когда Пхеньян в последний раз проводил ядерные испытания.

В связи с этим Япония выразила официальный протест через свое посольство в Пхеньяне. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал ядерные испытания Пхеньяна «абсолютно неприемлемыми».

Ранее стало известно, что сейсмологи Южной Кореи и Китая утром в воскресенье, 3 сентября, зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,6 и 4,6 неподалёку от привычного места проведения ядерных испытаний КНДР. По оценкам американских экспертов, сила толчков достигала магнитуды 6,3.