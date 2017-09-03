Поближе к народу: Трамп с женой во второй раз посетили штаты, которые пострадали от урагана (фото)

Президент США Дональд Трамп во второй раз посетил штаты Техас и Луизиана, пострадавшие от катастрофического урагана «Харви», который вызвал серьезные наводнения. Трамп посетил центр помощи в Хьюстоне, чтобы встретиться с жертвами урагана.

Читайте такжеВ США более миллиона человек покинули свои дома из-за шторма "Харви"

Как сообщает «Голос Америки», этот визит дал президенту возможность показать свое сочувствие жертвам сильнейшего урагана в Техасе за последние 50 лет. Трампа критиковали за то, что тот оставался в стороне от зоны катастрофы во время визита во вторник, когда он сказал, что не хочет препятствовать спасательной работе.

На стадионе NRG президент и первая леди обнимали и пожимали руки людям, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за масштабного наводнения.

После встречи с пострадавшими от наводнения и добровольцами, которые помогали в гуманитарных мероприятиях в Хьюстоне, Трамп отправился в Лейк Чарльз, штат Луизиана, территории, пораженной штормом после Техаса, сообщает Белый дом.

В письме к Конгрессу в пятницу администрация Трампа попросила предоставить ассигнования на сумму 7,85 миллиардов долларов США на реагирование и начальные мероприятия по восстановлению.

Губернатор Техаса Грег Абботт, который сопровождал президента во время своего визита в центр помощи Г'юстона, заявил, что его штату может понадобиться свыше 125 миллиардов долларов.

Вследствие урагана закрыто около четвертой части мощностей нефтеперерабатывающей промышленности США, большая часть которой расположена вдоль побережья Мексиканского залива, а цены на бензин выросли до самого высокого деления за два года.