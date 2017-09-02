Захарова объяснила дым над консульством РФ в Сан-Франциско "консервацией здания"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на информацию о черном дыме из здания генерального консульства РФ в Сан-Франциско.

На своей странице в Facebook Захарова объяснила дым осуществлением «мероприятий по консервации здания».

«В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое», – написала Захарова, лирически добавив, что российские дипломаты «консервируют российско-американские отношения, чтобы сохранить их для лучших времён».

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Как сообщал УНИАН, по информации агентства Associated Press, в здании генконсульства РФ в Сан-Франциско после информации о вероятном предстоящем обыске начали палить «неизвестные предметы», о чем свидетельствовал черный дым из дымохода. Пожарным, которые прибыли на место, не позволили войти в здание.