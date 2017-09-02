В консульстве РФ в Сан-Франциско жгли "неизвестные предметы" после сообщения о вероятном обыске (фото)

Над зданием генконсульства РФ в Сан-Франциско появился черный дым, который привлек внимание пожарной службы, прибывшей на место.

Как сообщает Associated Press, пожарная служба Сан-Франциско считает, что дым, который идет из дымохода в российском консульстве, вероятно вызванный разожженным в камине огнем.

Дым был обнаружен на следующий день после того, как администрация Трамп приняла решение о закрытии консульства.

Пожарным, которые прибыли на место, не позволили войти в здание.

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Пресс-секретарь отдела пожарной службы Сан-Франциско Минди Таламадже говорит, что департамент получил звонок о дыме и отправил экипаж для выяснения обстоятельств, но определил, что дым шел из трубы.

Репортер издания услышал, что люди, которые пришли из здания, заявили пожарным об отсутствии проблем и что сотрудники консульства жгли неизвестные предметы в камине.

Талмадж сказала, что она не знает, что они могли жечь в камине в такой довольно теплый день.

Она сказала, что огонь "не был непреднамеренным". Они сожгли что-то в своем камине".

Примечательно, что ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что американские спецслужбы намерены провести обыск в Генеральном консульстве России в Сан-Франциско. По ее словам, это планируется сделать 2 сентября.