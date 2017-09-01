В США построят прототипы стены на границе с Мексикой

Четыре американские компании выиграли тендер на строительство прототипа стены, которую президент Дональд Трамп хочет возвести на границе с Мексикой, сообщила Таможенно-пограничная служба США, передает Би-би-си.

Читайте также"Мексика будет платить за это": Трамп снова расшевелил тему строительства стены на границеЧетыре бетонных модели 30 футов (9 м) длиной и 30 футов высотой должны быть построены в ближайшие месяцы. Затем в течение двух месяцев стены с помощью небольших ручных инструментов будут проверять на прочность, сообщили в ведомстве.

Стоимость каждого контракта - до $500 тыс.

Возведение сплошной стены по всей южной границе США было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Впрочем, из-за проблем с согласованием бюджета в конгрессе в следующем году проект может остаться без финансирования.

Строительство прототипов поможет скорректировать проектные нормативы для будущей настоящей стены, сказал исполняющий обязанности замначальника службы Рональд Витиелло.

"В ходе проверок мы посмотрим на эстетические характеристики, насколько легко через них можно пробраться, насколько они устойчивы к повреждениям, и оценим конструкции, предотвращающие возможность перелезания через них", - сказал он, добавив, что в стенах также должны быть предусмотрены кабельные каналы для сенсоров и камер.

Витиелло сказал, что не знает, есть ли у этих компаний опыт в строительстве пограничных стен.

Сообщалось, что заявки на участие в проекте подали более 200 компаний.

На следующей неделе будут объявлены контракты на строительство прототипов, сделанных из других материалов, кроме бетона.