Правозащитники обвиняют Мексику и США в нарушении прав беженцев

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) обвиняет США и Мексику в нарушении прав беженцев. Именно ситуации с беженцами в Центральной Америке посвящен доклад AI "Facinga Walls", представленный организацией в четверг, 15 июня. Для его подготовки были опрошены 120 беженцев, 25 государственных чиновника и 40 представителей НГО, как сообщает DW.

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В частности, AI фиксирует нарушения прав беженцев из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. Между 2012 и 2015 годами жизнь в Гондурасе и Сальвадоре была опаснее, нежели в Ираке и Афганистане, пишут правозащитники. Однако "вместо того, чтобы помочь беженцам из Центральной Америки, Мексика предпочитает решать вопросы изоляцией и депортацией", - заявила немецкий эксперт AI Майа Либинг (Maja Liebing).

Несмотря на то, что обещанная президентом Трампом стена на границе с Мексикой еще не построена, на границе США и Мексики нарушаются международные правозащитные стандарты, отмечает доклад. Пограничные службы незаконно ограничивают въезд людям, которые ищут в США убежища. AI призывает Трампа "остановить свою исполненную ненависти риторику в отношении беженцев и мигрантов и признать их права".