"Ты даже хуже меня": СМИ опубликовали тексты переговоров Трампа с президентом Мексики и премьером Австралии

В распоряжении американских журналистов оказалась расшифровка телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с его коллегой из Мексики и премьером Австралии. В диалогах Трамп прибегал к угрозам и ультиматумам. Эти данные опубликовало в четверг издание The Washington Post, не уточняя источник происхождения информации, передает "ЕвроПравда".

Читайте такжеПравозащитники обвиняют Мексику и США в нарушении прав беженцев Транскрипты основываются на записях, которые осуществляют сотрудники Белого дома, которые мониторят звонки Трампа. Это так называемые memorandum of conversation - "меморандумы разговоров". Такие документы обычно распространяются среди сотрудников Белого дома и высокопоставленных политиков.

Оба разговора состоялись вскоре после инаугурации Дональда Трампа.

В частности, беседа с президентом Мексики Энрике Пенья Ньета состоялась 27 января, ровно через неделю после инаугурации и была посвящена возведению стены на границе с Мексикой.

Как известно, идея построить такую стену и заставить Мехико заплатить за нее была одной из ключевых в предвыборной кампании Трампа. Однако телефонный разговор четко дает понять, что это было только политическим прикрытием, а потенциальный проект должен финансироваться из других источников.

Впрочем, в разговоре Трамп пригрозил президенту Мексики оборвать контакты, если тот не прекратит публично утверждать, мол, Мексика никогда не заплатит за строительство стены.

"Вы не можете говорить это прессе...Финансирование будет работать по какой-то формуле. Но если вы собираетесь говорить, что Мексика не заплатит за стену, я больше не захочу встречаться с вами, ребята, потому что я не смогу с этим жить", - говорил Трамп.

Трамп описал стену как "наименее важную вещь, о которой только можно говорить, но политически она может быть важнейшей". Очевидно, Трамп понимал, что перспектива вытянуть деньги из Мексики является проблематичной, но он пытался не признавать этого публично.

"Я должен заставить заплатить Мексику за стену, я должен. Я говорил об этом на протяжении двух лет", - сказал Трамп. В итоге президент Мексики заявил, что план относительно границы является "вопросом, связанным с национальной гордостью моей страны", но согласился "прекратить говорить о стене".

Трамп также угрожал наложить 35% пошлину на импорт из Мексики, несмотря на то, что президент США не имеет таких полномочий.

Одновременно Трам пытался мягко общаться с Ньета. Если удастся решить споры по границе и торговле, "мы всегда будем друзьями", - говорил Трамп.

В распоряжении издания оказался также транскрипт разговора от 28 января с австралийским премьером Малкольмом Тернбуллом, который издание характеризует как особо острый. Главным камнем преткновения стало соглашение о приеме Штатами беженцев из Австралии, которое заключила еще администрация Барака Обамы.

В какой-то момент Трамп выразил восхищение отказом Австралии принимать беженцев, прибывающих на лодках. Он сказал: "это хорошая идея. Мы тоже должны это сделать". И добавил Тернбуллу: "Ты даже хуже меня".

Но очень скоро разговор обострился. Тернбулл убеждал, что в бизнесе и политике нет ничего важнее соглашения. Трамп только рассердился, заявив, что беженцы "могут стать таксистами в Бостоне через пять лет".

Тернбулл пытался перейти к другим вопросам, обсудить Сирию, но Трамп отказывался. Беседа продлилась всего 24 минуты.