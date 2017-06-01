В Гарварде откроют курс истории по "Игре престолов"

Гарвардский университет объявил об открытии курса истории под названием «Настоящая "Игра престолов": от современного мифа до моделей Средневековья». Об этом сообщает Time.

Студентам расскажут о том, как сюжеты книжной серии «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина и основанного на ней телесериала «Игра престолов» пересекаются с историческими событиями. Курс также посвятят тому, как «Игра престолов» изображает ключевые архетипы эпохи Средневековья, такие как король, верная жена, младший сын и искатель приключений.

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По словам одного из авторов курса, профессора Рачи Киракошьян, идея пришла к ней, когда студенты рассказали о параллелях между средневековыми эпическими поэмами и сериалом. «Так почему бы нам не использовать этот интерес и не продвинуться глубже?» — заявила она.

Профессор выразила надежду на то, что новая программа вызовет у студентов интерес к истории. Курс стартует в Гарварде осенью.

В апреле в калифорнийском университете Беркли объявили об открытии летней программы «Лингвистика “Игры престолов” и искусство создания языков».

«Игра престолов» транслируется на канале HBO с 2011 года. На счету фэнтези-сериала десять номинаций на премию «Эмми». Премьера седьмого сезона состоится 16 июля.