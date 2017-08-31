Кремль подтвердил просьбу юриста Трампа о строительстве небоскреба в Москве – СМИ

В России подтвердили, что в Кремль в начале 2016 года поступило электронное письмо от юриста предпринимателя, а ныне президента США Дональда Трампа с просьбой посодействовать в строительстве в Москве «Башни Трампа».

Но, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимиру Путину о письме от юриста Майкла Коэна даже не докладывали, его не обсуждали и ответа на него не присылали. По его словам, на электронную почту Кремля поступает «сотни и тысяч» обращений схожего содержания, но там на такие бизнес-темы не реагируют, потому что это не их компетенция, передает Радио Свобода.

В предыдущие дни в США средства информации сообщили, что Коэн, ныне личный юрист Трампа, а до избирательной кампании главный советник его компании Trump Organization, сообщил, что эта компания хотела построить небоскреб в Москве в 2015-м – начале 2016 года, когда Трамп боролся за выдвижение кандидатом на пост президента от Республиканской партии. Как написал он в заявлении-свидетельстве комитету по делам разведки Палаты представителей, сделка дошла до уровня писем о намерениях, но в итоге от них отказались «из-за ряда деловых причин».

При этом в заявлении для комитета, который ведет одно из нескольких расследований в США в деле о вмешательстве России в президентские выборы в США и возможных незаконных контактов с российскими должностными лицами членов кампании Трампа, Коэн заявил, что дело с «Башней Трампа» в Москве никак «не связано» с президентской кампанией Трампа.

Как заявил Коэн, он лично трижды сообщал Трампу о такой идее, и в конце-концов Трамп подписал в октябре 2015 года письмо о намерениях относительно строительства гостиничного комплекса в Москве, который не содержал никаких твердых обязательств.

Кроме того, заявил Коэн, он посылал электронное письмо Пескову с просьбой помочь с воплощением сделки, но добавил, что ни о каком ответе не помнит.

По его словам, идея основывалась на совете бизнес-партнера Дональда Трампа, выходце из России (СССР) Феликса Сейтера.

Как сообщили американские средства информации, Сейтер заявлял, что имеет глубокие связи в Кремле, и намекал, что строительство «Башни Трампа» в Москве ему пригодиться, чтобы победить на президентских выборах.

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По информации The New York Times, Сейтер в одном из электронных писем Коэна утверждал: «Наш парень может стать президентом США, и мы можем устроить это. Я выбью из команды Путина все, чтобы получить с этого выгоду, я справлюсь с этим процессом».

Компания Trump Organization подтвердила, что в октябре 2015 года было подписано письмо о намерениях без обязательств относительно лицензирования названия Trump Tower для строительства российской строительной компанией небоскреба в Москве, но сообщила, что от сделки отказались, потому что она не была достаточно подготовлена, так что никаких средств компания или сам Трамп из России не получали.

Как заявили в Trump Organization, эта компания никогда не имела собственного недвижимого имущества или иных интересов в России.

Россия отрицает свое вмешательство в президентские выборы в США 2016 года, которое считают подтвержденным все спецслужбы США. И Москва, и Трамп также отрицают контакты команды нынешнего президента с российскими чиновниками во время кампании.