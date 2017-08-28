Яркие костюмы и эпатажные наряды: в Лондоне состоялся карнавал Notting Hill (фоторепортаж)
21:56, 28 августа 2017Мир
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Динамичные мероприятия состоялись 28 августа. По словам организаторов, первый день карнавала всегда является своеобразной разминкой перед главным шоу.
27 – 28 августа 2017 года улицы Лондона заполонили люди в ярких и эпатажных костюмах. Многие танцовщицы выбрали для карнавала открытые и соблазнительные наряды.
Кроме этого, люди демонстрировали и национальные наряды. Отметим, что карнавал происходит в Лондоне с 1966 года. Он является абсолютно бесплатным, однако участники фестиваля всегда собираются в местных пабах, продолжая празднования.
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Динамичные мероприятия состоялись 28 августа. По словам организаторов, первый день карнавала всегда является своеобразной разминкой перед главным шоу.
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