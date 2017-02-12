"Ярмарка тщеславия": в Венеции начался традиционный карнавал (фоторепортаж)

В этом году тема карнавала, художественным руководителем которого выступил постановщик шоу Марко Маккапани, заявлена как "Креатив. Ярмарка тщеславия", передает ТАСС.

Такой выбор не случаен - Маккапани много лет работал в мире моды, организовывая показы таких модных домов, как "Миссони", "Валентино", "Версаче", "Армани". Разумеется, модную нотку он привес и в программу карнавала, в которой запланировано более 100 событий.

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По уже сложившейся традиции карнавал начинается на венецианских каналах, где в воскресенье пройдут водные световые шоу на лодках и гондолах. В рамках карнавала в этом году состоится еще одно уже ставшее традиционным мероприятие - празднование Дня святого Валентина 14 февраля. В этом году влюбленных приглашают на один из остров лагуны - Лидо.

Наконец, на 18 февраля запланировано Марий, напоминающее о том, как в Средневековье пираты-сарацины похитили 12 самых красивых девушек Венецианской республики, которые были освобождены воинами ее властителя - дожа. Победительнице этого шествия предоставляется возможность выступить в роли Ангела, который ежегодно возвещает о начале карнавала, спускаясь с почти 100-метровой колокольни на площади Святого Марка. По сей день это зрелище собирает рекордное число зрителей.

Вплоть до 28 февраля, "жирного вторника", последнего дня перед католическим постом, Венеция будет погружена в уличные спектакли, концерты, представления. Специальную программу по традиции готовит прославленный венецианский театр "Ла Фениче".

Власти города приняли специальный антитеррористический план действий.