Вблизи берегов Йемена разбился военный вертолет США с 6 людьми на борту

В пятницу во время учебной миссии вертолет США Black Hawk, в котором находились шесть человек, потерпел крушение вблизи берегов Йемена. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), передает Reuters.

Отмечается, что после аварии спасли пятерых человек. Продолжаются работы по поиску еще одного человека. Вертолет разбился в 20 милях (32 км) от южного побережья Йемена. Причина аварии расследуется.

«Когда произошел инцидент, вертолет был не очень высоко над водой», - сказал представитель CENTCOM полковник Джон Томас.

Издание сообщает, что Соединенные Штаты проводят воздушные удары по «Аль-Каиде» в Йемене.

Также отмечается, что за последние несколько месяцев произошел ряд авиационных сбоев, связанных с военными самолетами США.

Как сообщал УНИАН ранее, истребитель США Northrop F-5 разбился у берегов Флориды в ходе тренировочного полета. Отмечается, что самолет упал в океан.

Пилот успел катапультироваться и не получил серьезных повреждений.