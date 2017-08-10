Во Флориде разбился истребитель ВМС США

Пилот успел катапультироваться и не получил серьезных повреждений.

Истребитель США Northrop F-5 разбился у берегов Флориды в ходе тренировочного полета, сообщает ВМС США в твиттере. Отмечается, что самолет рухнул в океан. Читайте такжеВ России самолет при взлете столкнулся с автомобилем (видео) Пилот успел катапультироваться и не получил серьезных повреждений. Как сообщал УНИАН, в американском штате Юта небольшой легкомоторный самолет рухнул на шоссе.

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