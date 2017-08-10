Во Флориде разбился истребитель ВМС США

03:24, 10 августа 2017
Мир
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Пилот успел катапультироваться и не получил серьезных повреждений.

Самолет рухнул в океан / фото twitter.com/USNavy

Истребитель США Northrop F-5 разбился у берегов Флориды в ходе тренировочного полета, сообщает ВМС США в твиттере.

Отмечается, что самолет рухнул в океан.

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Пилот успел катапультироваться и не получил серьезных повреждений.

Как сообщал УНИАН, в американском штате Юта небольшой легкомоторный самолет рухнул на шоссе.

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Теги: #крушение истребителя в США#падение истребителя во Флориде