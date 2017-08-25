Россия передала международным следователям данные по MH17

Россия передала международным следователям новые данные о крушении самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе.

Заявление об этом опубликовано на сайте прокуратуры Нидерландов, передает Газета.ру.

Сообщается, что были переданы данные радаров и инструкция по их расшифровке.

Читайте такжеАдвокат жертв MH17: пришло время Путину искупать вину за сбитый самолет

Также в сообщении отмечено, что новые данные должны соответствовать европейскому формату ASTERIX. Ранее российская сторона отказывалась переводить данные в принятый Европой стандарт.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Голландии 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, находившийся под контролем пророссийских сепаратистов. В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

5 июня группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала на своем сайте исследование, подтверждающее, что "Бук", которым был сбит самолет, является российским.

Страны - участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

В Совете Федерации РФ объявили, что суд в Нидерландах по атаке на MH17 "не будет легитимным».

7 июля 2017 года Украина и Нидерландыподписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела о катастрофе малайзийского MH17.