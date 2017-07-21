Что писали иностранные СМИ об Украине: провозглашение "Малороссии" на Донбассе и годовщина трагедии МН17 (инфографика)

Больше всего об Украине традиционно писали американские СМИ. На их страницах появлялись информационные материалы относительно провозглашения "Малороссии" пророссийскими сепаратистами.

Французская газета RFI критически отнеслась к мусорному кризису во Львове, который, по мнению издания, стал возможен вследствие борьбы между собой украинских политиков. Le Monde упрекала украинскую власть в попытке "обуздать" НАБУ, назначив его аудитором лояльного к власти человека.

Профессор Университета Райерсона, Диане Франсиз, в своей статье для Atlantic Council призвала МВФ прекратить предоставление любой финансовой помощи Украине, пока в стране не будут внедрены все необходимые антикоррупционные реформы.

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Профессор Рутгерского университета Александр Мотыль наоборот считает, что процесс имплементации реформ в Украине проходит успешно, что не всегда замечают на Западе.