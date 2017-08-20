Авария поезда в Индии: домино из вагонов и 23 погибших (фоторепортаж)
13:12, 20 августа 2017Мир
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В результате аварии поезда погибли 23 человека и более 120 пострадали.
Авария поезда в Индии / REUTERS
19 августа в Индии с рельсов сошел переполненный пассажирами поезд. В нем погибло 23 человека, по меньшей мере 123 получили ранения.
Агентство Reuters опубликовала фото того, как на следующий день после трагедии службы спасения пытаются помочь тем, кто выжил, и ремонтируют пути рядом с вагонами, которые сошли с рельсов.
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Местные чиновники отмечают, что причина схождения поезда неизвестна. А с рельсов сошло 13 вагонов. Расследование относительно инцидента начинают в воскресенье, 20 августа.
Как сообщал УНИАН, на севере Индии в окрестностях города Музаффарнагар сошел с рельсов пассажирский поезд.
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