Авария поезда в Индии: домино из вагонов и 23 погибших (фоторепортаж)

19 августа в Индии с рельсов сошел переполненный пассажирами поезд. В нем погибло 23 человека, по меньшей мере 123 получили ранения.

Агентство Reuters опубликовала фото того, как на следующий день после трагедии службы спасения пытаются помочь тем, кто выжил, и ремонтируют пути рядом с вагонами, которые сошли с рельсов.

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Местные чиновники отмечают, что причина схождения поезда неизвестна. А с рельсов сошло 13 вагонов. Расследование относительно инцидента начинают в воскресенье, 20 августа.

Как сообщал УНИАН, на севере Индии в окрестностях города Музаффарнагар сошел с рельсов пассажирский поезд.