Для кого кризис - безработица, для кого - нищета и смерть

Европейская комиссия предлагает эффективнее тратить выделенные в помощь развивающимся странам деньги.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявили сегодня Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и развития Луи МИШЕЛЬ, представляя новое коммюнике Еврокомиссии для Совета ЕС и Европарламента.

“Мы должны эффективнее оказывать помощь”, - заявил Ж.БАРРОЗУ, отметив, что до 2010 года общий объем помощи развивающимся странам должен достичь 0,56% общего национального дохода ЕС. На сегодня этот показатель составляет лишь 0,40%.

“Если у нас кризис – это синоним слова безработица, что также не очень хорошо, то в развивающихся странах – это синоним нестабильности, нищета и иногда даже смерти”, - отметил Л.МИШЕЛЬ.

Еврокомиссар обратил внимание на то, что в последнее время члены ЕС увеличивают помощь странам, которые развиваются. Так, по его словам, если до расширения ЕС общая помощь составляла 0,42% общего национального дохода 15 стран-членов, то по итогам прошлого года, помощь составила 0,40% 27-ми стран-членов, или 49 млрд. евро.

“Помните, несколько лет назад говорили, что из-за расширения Европа замкнется в себе. Но в действительности произошло наоборот и помощь возросла”, - отметил Ж.БАРРОЗУ.

В целом, по данным комиссара по вопросам гуманитарной помощи и развития, с 2004 по 2008 годы объем помощи в номинальных цифрах развивающимся странам вырос с 37 до 49 млрд. евро в год. При этом, общая доля ЕС в предоставлении помощи странам, которые развиваются, за этот период увеличилась с 54% до 59%.

В то же время, Л.МИШЕЛЬ отметил, что своим Коммюнике Еврокомиссия не предлагает выделять дополнительные средства, а, в первую очередь, призывает эффективнее их использовать. Комиссар убежден, что предложения Еврокомиссии дадут возможность улучшить эффективность использования 7 млрд. евро в год из общей суммы помощи, но для этого нужна большая координация усилий на европейском уровне.