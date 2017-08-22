В США автомобиль въехал в толпу, которая наблюдала за солнечным затмением, есть погибшая

В американском штате Кентукки в округе Лесли автомобиль въехал в толпу, которая наблюдала за затмением, сообщает Wlky.

Отмечается, что в результате наезда авто погибла одна женщина, еще двое человек получили травмы.

Читайте такжеПолное солнечное затмение в США: как это было (фото, видео)

Сообщается, что женщина, машина которой въехала в толпу, потеряла контроль над управлением.

23-летняя женщина скончалась на месте, еще двое человек были госпитализированы. В полиции заявили, что сейчас расследуют инцидент.

Как сообщал УНИАН ранее, 21 августа произошло крупное американское затмение Солнца. Тень от Луны прошла над территорией США с Запада на Восток.

Миллионы американцев готовились к встрече с этим редким явлением: они съезжались в районы, где его можно было лучше увидеть, скупали специальные защитные очки.