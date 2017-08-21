В США наблюдают уникальное солнечное затмение

20:06, 21 августа 2017
Наука и IT
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Дольше всего Солнца не будет видно в штате Иллинойс - 2 минуты 41 секунду.

Иллюстрация / REUTERS

В понедельник, 21 августа, в тьму посреди дня погрузятся 12 миллионов человека: полное солнечное затмение увидят жители американских штатов от Орегона до Южной Каролины.

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Жители города Карбондейле в штате Иллинойс увидят самое продолжительное полное затмение - солнце будет закрыто Луной 2 минуты 41 секунду. Еще 200 млн человек смогут увидеть частичное затмение.

По киевскому времени затмение произойдет в 21:25. Во время солнечного затмения возможны проблемы с физическим здоровьем: головные боли, скачки давления, обострения хронических заболеваний. Рекомендуется непосредственно в день затмения, 21 августа, провести в спокойной обстановке и не делать ничего необычного или рискованного.

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Новость в сюжете: Солнечное затмение 2017
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