В США наблюдают уникальное солнечное затмение

В понедельник, 21 августа, в тьму посреди дня погрузятся 12 миллионов человека: полное солнечное затмение увидят жители американских штатов от Орегона до Южной Каролины.

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Жители города Карбондейле в штате Иллинойс увидят самое продолжительное полное затмение - солнце будет закрыто Луной 2 минуты 41 секунду. Еще 200 млн человек смогут увидеть частичное затмение.

По киевскому времени затмение произойдет в 21:25. Во время солнечного затмения возможны проблемы с физическим здоровьем: головные боли, скачки давления, обострения хронических заболеваний. Рекомендуется непосредственно в день затмения, 21 августа, провести в спокойной обстановке и не делать ничего необычного или рискованного.