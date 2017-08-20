В Финляндии задержали еще четырех подозреваемых в деле нападения с ножом

В Финляндии в субботу, 19 августа, задержали четырех марокканцев, которые могут быть причастными к ножевому нападению в городе Турку, передает DW.

Во время инцидента 18 августа вооруженный ножом 18-летний гражданин Марокко бросился на прохожих. Двое человек умерли от причиненных ранений. Еще восемь находятся в больницах. Инцидент расследуют как преступление "с террористическим намерением". Полиция задержала нападающего.

Финская полиция предполагает, что злоумышленник целенаправленно бросался на женщин. Обе жертвы атаки, которые погибли от ранений, и еще шестеро пострадавших - женщины. 18-летний нападающий прибыл в Финляндию в 2016 году. Финские медиа сообщили, что его прошение об убежище финские ведомства отклонили.

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По всей стране усилены меры безопасности, в частности в аэропорту Хельсинки и на вокзалах. Национальные флаги на официальных зданиях висят ниже, чем обычно, в знак траура. Уровень террористической опасности в стране спецслужбы не повышали, он остался на втором уровне из четырех.