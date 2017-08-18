В Финляндии неизвестный напал с ножом на прохожих, шесть человек ранены

В финском городе Турку неизвестный напал с ножом на прохожих, несколько человек ранены. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

"Несколько человек получили ножевые ранения в центре Турку. Полиция открыла огонь по нападавшему. Один человек задержан", - говорится в сообщении.

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Нападавшего удалось задержать. Полицейские при задержании выстрелили ему в ногу. Правоохранители призывают местных жителей избегать района инцидента.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Барселоне в толпу людей на улице Рамбла въехал белый фургон. Жертвами атаки стали 14 человек, около 100 пострадали. Полиция квалифицировала происшедшее как теракт. Ответственность взяла на себя группировка «Исламское государство».

Позднее злоумышленники попытались совершить аналогичный теракт в Камбрильсе, в результате чего несколько человек пострадали.