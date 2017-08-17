Археологи нашли в Дании крепость викингов от Х века

Датские археологи обнаружили крепость викингов, которая была построена в конце Х века. Как отмечают исследователи, необычно сложная архитектура находки свидетельствует о том, что норманны не были примитивными разбойниками и пиратами. Выводы ученых были опубликованы в журнале Antiquity, как пишет ZN.UA.

Первые крепости подобного типа, которые археологи сейчас называют "датскими круговыми замками", были открыты в Дании в 30 годах прошлого века. Они представляют собой военные форты диаметром примерно в 130-200 метров, окруженные рвом и огороженные от внешнего мира земляным валом и деревянным частоколом.

Каждая такая крепость была построена по своеобразному "типовому плану" – у них было четыре входа, расположенных перпендикулярно друг другу, две улицы, пересекавшихся ровно посередине укрепления, и несколько "длинных домов", коллективных общежитий викингов, а также других построек. Подобные укрепления были построены в стратегических районах Скандинавии, рядом с берегом моря, и они могли служить местом сбора войск викингов для крупных походов.

Теперь же исследователи открыли укрепление Боргринг, которое заметно отличалось по своей истории от всех остальных круговых замков Харальда. В частности, ученым удалось найти в Боргринге столярные инструменты и другие орудия труда, при помощи которых обитатели крепости залатывали дыры в ее вале и частоколе. Кроме того, викинги жили в этом замке на протяжении нескольких поколений, а не покинули его через одно-два десятилетия после постройки, как это произошло с остальными укреплениями, что указывает на необычно важный статус этого замка.

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Вдобавок, в отличие от остальных крепостей датчан Боргринг был не просто покинут, а частично сожжен в ходе военного конфликта, победителями в котором, по всей видимости, стали враги викингов, на роль которых претендуют шведские и норвежские викинги.

Идеальная круглая форма Боргринга и других круговых замков говорят о том, что они были не просто военными укреплениями, а политическими символами, знаком могущества короля, подчинившего себе и объединившего всю Данию и стремившегося превратить ее в цивилизованное государство. Такие замки, по мнению археолога, могли выступать в качестве "центров силы", посредством которых король держал в узде все покоренные им регионы.