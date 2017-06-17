Британские археологи нашли забытый город в Эфиопии

На востоке Эфиопии британские археологи обнаружили забытый город Харла, построенный в X веке до нашей эры.

Как сообщает Русская служба ВВС, внутри города найдено мечеть XII века.

Как рассказал профессор Тимоти Инсолл из Эксетерского университета в Британии, город Харла был региональным ремесленным и торговым центром.

По его словам, ремесленники города специализировались на изготовлении бижутерии и ювелирных изделий.

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"Население Харлы было смешанным и состояло из иностранцев и местных, которые вели торговлю с другими странами региона Красного моря, Индийского океана и, возможно, даже Аравийского залива. Обнаруженные артефакты были привезены в город с Мадагаскара, Мальдивских островов, из Йемена и Китая. Это открытие переворачивает наше представление о торговле в этой забытой археологами части Эфиопии", - отметил профессор Инсолл.

Археологи намерены провести анализ примерно 300 тел с местного кладбища, чтобы узнать, что ели захороненные в древности люди.

Раскопки продолжатся в следующем году.