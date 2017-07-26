При поддержке России может произойти аннексия на Балканах - WSJ

Недавно на закрытой встрече одного немецкого чиновника спросили, какая проблема в Европе его беспокоит больше всего. И он, долго не размышляя, ответил: Западные Балканы, где назревает новый кризис на фоне того, как Турция и Россия подбрасывают дров в огонь конфликтов.

Об этом пишет профессор Бард-колледжа Уолтер Рассел Мид, передает ZN.UA, ссылаясь на Wall Street Journal.

"При наихудшем сценарии Россия и Турция поддержат страны, которые обеспечивают им влияние на Балканах - Сербию и Албанию - в их попытках перекроить границы региона. Сербское правительство при поддержке России может аннексировать значительную часть Боснии и Герцеговины, населенную этническими сербами. При поддержке Турции такой же маневр может провести и Албания, и не только в Косово, но и в Македонии, где значительная часть албанского меньшинства стремится присоединить части соседней страны к этнической родины", - пишет эксперт.

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Он отмечает, что сдерживающим фактором к этому времени была перспектива вступления в ЕС таких стран как Сербия, Македония, Черногория, Босния и Герцеговина, Косово. Каждая из этих балканских стран хотела бы стать частью европейского проекта вместо сближения с Москвой. Но их надежда на членство в ближайшем будущем угасает. Страны ЕС, которых скоро станет не 28, а 27, не очень хотят принимать новых тревожных членов, которые, очевидно, будут требовать еще и значительную финансовую поддержку.

Европейцы считают, что помешать деструктивным усилиям России могут США. Усиление их сил в Косово и активная дипломатия в балканском регионе могут сохранить мир. Однако Белый дом сегодня скептически относится к своей роли в международной политике. Старые аргументы, такие как солидарность НАТО, защита ценностей и свободы, а также агрессия России, уже не убеждают Вашингтон. Президент Дональд Трамп мыслит категориями сделок. Вероятно, Европе, а именно Берлину, придется подумать, как убедить новую администрацию вмешаться в проблему на Балканах.

Ранее в секретных отчетах македонской контрразведки говорилось, что Кремль с помощью российских спецслужб и дипломатов, а также местных пророссийских политиков, пытается помешать вступлению Македонии и других балканских стран в НАТО и создать на Балканах "пояс нейтральных стран".