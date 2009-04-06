В связи с землетрясением в Италии объявлено чрезвычайное положение

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подписал декрет об объявлении чрезвычайного положения в связи сильным разрушительным землетрясением, произошедшим минувшей ночью в центральной итальянской области Абруццо (Abruzzo).

В настоящее время число жертв стихийного бедствия достигло 20 человек, среди них - пятеро детей. Более тридцати человек считаются пропавшими без вести, сообщает РИА Новости.

В зоне бедствия может находиться до 10 тысяч разрушенных домов, сообщила Служба гражданской обороны (ГО) Италии.

В областном командовании карабинеров подтвердили, что ситуация очень серьезная, речь может идти о многочисленных жертвах, есть много раненых, причем некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. По оценкам карабинеров, число жертв трагедии, видимо, будет расти.

Только под обломками одного из домов в центре города Аквилы (Aquila), по словам свидетелей, остались 15-20 человек, сообщили местные журналисты.

Руководитель национальной Службы гражданской обороны Гуидо Бертолазо назвал ситуацию в Абруццо драматической, а происшедшее землетрясение "самым крупным стихийным бедствием нового тысячелетия" в Италии. По его словам, следует ожидать сообщений о многочисленных жертвах и тысячах людей, оставшихся без крыши над головой.