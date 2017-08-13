Экс-зять Манафорта встречался со следователями по делу о сотрудничестве тестя с Партией регионов - СМИ

Бывший зять Пола Манафорта - Джеффри Йохай встречался со следователями и передал документы по делу о возможном отмывании денег и налоговых нарушениях Манафота во время сотрудничества с Партией регионов. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

«Как сообщают источники, министерство юстиции добивается сотрудничества в рамках федерального расследования по Манафорта за возможное отмывание денег или налоговые нарушения в его деловых отношениях с пророссийскими партиями в Украине», - пишет издание.

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У самого же Манафорта отказались комментировать это дело.

Как сообщал УНИАН ранее, агенты ФБР изъяли документы и другие материалы из загородного дома Пола Манафорта, бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа и экс-политтехнолога беглого президента Украины Виктора Януковича.

Следственные действия в доме в штате Вирджиния является частью расследования специального прокурора относительно возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года.