ФБР обыскало дом Манафорта по делу о вмешательстве РФ: изъяты документы – WP

Агенты ФБР изъяли документы и другие материалы из загородного дома Пола Манафорта, бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа и экс-политтехнолога беглого президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщает Reuters со ссылкой на The Washington Post, следственные действия в доме в штате Вирджиния являются частью расследования специального прокурора относительно возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

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Рейд, санкционированный ордером, был проведен без предупреждения 26 июля, на следующий день после того, как Манафорт встретился с членами Сенатского комитета по вопросам разведки, проинформировал The Washington Post, ссылаясь на людей, знакомых с расследованием.