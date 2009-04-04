Меркель и Саркози не объясняют, как им удалось убедить Турцию

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ и Президент Франции Николя САРКОЗИ не объясняют, как им удалось убедить Турцию в вопросе Генсека НАТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, сегодня во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО они лишь заявили, что Альянсу удалось сохранить единство.

“Мы разговаривали и с премьер-министром, и с Президентом Турции. Это все продиктовано желанием сохранить единство”, - заявила А.МЕРКЕЛЬ.

В свою очередь французский Президент отметил, что НАТО – единая семья.

“Как и в каждой семье, у нас могут быть недоразумения, которые нужно решать путем взаимного согласия”, - сказал он.

Н.САРКОЗИ отметил, что сегодня есть много более важных мировых проблем, начиная от экономического кризиса до ситуации в Афганистане, чем проблемы “личных вкусов”.

Как сообщал УНИАН, по итогам саммита НАТО странам-членам Альянса удалось решить, что новым Генеральным секретарем станет премьер-министр Дании Андрес Фог РАСМУССЕН. Против его назначения выступала Турция, неудовлетворенная его ролью в скандале с карикатурами на пророка Мухаммеда, которые были обнародованы в одном из датских изданий в 2006 году и повлекли волну возмущений в мусульманском мире.