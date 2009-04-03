Газпром и компании Европы разберутся с транзитом газа через Украину

Представители европейских компаний и «Газпрома» создадут рабочую группу для анализа ситуации с транзитом российского газа по территории Украины.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу "Газпрома", об этом шла речь сегодня на встрече главы компании Алексея МИЛЛЕРА с руководителями крупнейших компаний-покупателей российского газа в Европе. На встрече обсуждались наиболее актуальные аспекты взаимодействия между "Газпромом" и европейскими компаниями-покупателями российского газа. Особое внимание было уделено взаимоотношениям России и Украины в газовой сфере и роли в этом процессе Европейского Союза, как основного потребителя российского газа, идущего транзитом через Украину.

А.МИЛЛЕР проинформировал европейских партнеров о ходе выполнения достигнутых в январе этого года соглашений между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".

Глава "Газпрома" также дал оценку подписанной в Брюсселе декларации ЕС-Украина по модернизации газотранспортной системы Украины.

"Подписание декларации за спиной России было политической ошибкой, и реализовать ее без участия поставщика газа будет невозможно. Этот документ лишь плеснул масла в огонь недавнего газового конфликта, который нам удалось погасить. Декларация не соответствует не только духу сотрудничества, в рамках январских договоренностей по газу между Россией и Украиной, но и духу сотрудничества в области энергетики между Европейским Союзом и Россией", - сказал А.МИЛЛЕР.

Как отмечает пресс-служба «Газпрома», европейские партнеры выразили свое беспокойство по поводу безопасности поставок газа в Европу, желая положительно решить сложившуюся ситуацию с привлечением всех участников рынка (поставщика, страны-транзитера и потребителей).

Представители европейских компаний, обсуждая тему модернизации ГТС Украины, высказались за участие в этом процессе. В качестве первого шага в данном направлении было предложено создать рабочую группу для анализа ситуации с транзитом российского газа по территории Украины в Европу. Принято решение провести аналогичную встречу через 4-6 недель.

Кроме того, А.МИЛЛЕР высказал мнение, что в Украине могут возникнуть проблемы с оплатой за поставленный из РФ газ.

"Сегодня главная проблема Украины - оплата текущих поставок российского газа. И эта проблема станет еще острее в предстоящий период закачки газа в ПХГ Украины. В этой связи наиболее актуальной задачей является поиск приемлемых источников финансирования для оплаты потребляемого Украиной газа", - цитирует А.МИЛЛЕРА

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывался с ОАО «Газпром» за поставленный в январе и феврале газ вовремя и в полном объеме.

Согласно контракту на поставку газа, «Нафтогаз Украины» обязан не позднее 7 числа месяца, следующего за месяцем поставки, осуществить оплату в размере 100% стоимости месячного объема на основании оригинала счета продавца.

Вчера, 2 апреля, начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ заявил, что компания рассчитается с «Газпромом» за поставленный в марте 2009 года российский газ в установленные договором сроки.