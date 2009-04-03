Еврокомиссия не согласовала газовую декларацию со странами ЕС?

Еврокомиссия подписала декларацию о модернизации газотранспортной системы Украины без согласования со странами Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир ЧИЖОВ.

Он сообщил, что Россия была уведомлена о содержании «газовой» декларации за четверо суток до ее подписания – 19 марта. По его словам, в этот же день Еврокомиссия информировала об этом страны-члены Евросоюза.

«Представители целого ряда стран ЕС после конференции подходили к российской делегации и тщательно подчеркивали и просили не считать этот документ официальным документом ЕС, поскольку он не согласовывался со странами членами», - сказал В.ЧИЖОВ.

По его словам, не проинформированными о планах Еврокомиссии также оказались основные компании-потребители газа.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции “ЕС – Украина: партнеры по поставкам газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН 27 марта на пресс-конференции в Сочи, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.