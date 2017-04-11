МОМ: В Ливии открыто происходит торговля рабами

Мигранты из Западной Африки открыто покупаются и продаются на современных версиях рабовладельческих рынков в Ливии, передает ERR.

О деятельности работорговцев в североафриканской стране, фактически распавшейся после свержения диктатора Муаммара Каддафи, рассказали в Международной организации по миграции (МОМ) со ссылкой на свидетельства оставшихся в живых жертв.

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В МОМ отметили, что проходившие через Ливию мигранты и раньше сообщали о насилии, вымогательстве и рабском труде. Тем не менее, новые свидетельства говорят о том, что торговля людьми стала в Ливии настолько обычным явлением, что она происходит совершенно открыто.

"Последние сообщения о "рынках рабов" для мигрантов можно добавить к длинному списку возмутительных событий [в Ливии]", - сказал представитель МОМ Мохаммед Абдикер.

Ливия является одним из главных маршрутов для африканских мигрантов, стремящихся попасть в Европу. В стране действуют многочисленные группировки нелегальных перевозчиков людей. При этом мигранты из-за своего нелегального статуса часто становятся жертвами торговцев людьми.

34-летний сенегальский мигрант, которому в итоге удалось выбраться из Ливии, рассказал, что он вместе с группой других беженцев был продан водителем автобуса, которому было заплачено за проезд до побережья Средиземного моря. Водитель по дороге заявил, что посредник не передал ему деньги, поэтому он продал пассажиров.

Его рассказ подтверждается и другими подобными свидетельствами, собранными в Африке и Европе.

Проданные мигранты доставляются в импровизированные тюрьмы, где их заставляют бесплатно работать с минимальным питанием, пока тюремщики связываются с их родственниками и требуют выкуп.

В МОМ полагают, что ситуация в Ливии для мигрантов продолжит ухудшаться.

Как сообщал УНИАН, по данным МОМ, с 1991 года более 160 тысяч украинцев пострадали от торговли людьми.