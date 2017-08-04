Пхеньян назвал запрет на въезд американцев в КНДР "детской мерой"

Власти Северной Кореи отреагировали на введенный в США запрет на поездки американских граждан в КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В своем заявлении МИД страны назвал принятые в США меры «детскими» и «гнусными», передает РБК.

Официальный представитель северокорейского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Пхеньян поощряет визиты граждан других государств в страну. «Для иностранцев нет никакой причины чувствовать угрозу своей безопасности в КНДР, которая имеет самую стабильную и сильную государственную систему», - заявили в МИД КНДР.

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В то же время Пхеньян отметил, что оставляет за собой право наказывать иностранцев за «враждебные действия против КНДР». «Это законное право суверенного государства наказать преступников в соответствии с требованиями национального права», - говорится в заявлении.

«Администрация США приняла эту детскую меру о запрете на поездки в нашу страну, придираясь к осуществлению законного права суверенного государства. Это акт, направленный на то, чтобы ослабить авторитет КНДР, и гнусная мера, ограничивающая общение между людьми, не позволяющая гражданам США увидеть реальную картину жизни в Северной Корее и ее достижений», - подчеркнули в КНДР. В Пхеньяне также отметили, что «оставляют открытой дверь» для любого американца, который решит посетить страну.

Запрет на поездки граждан США в КНДР был введен в конце июля. 2 августа Госдепартамент США призвал американцев, которые находятся в КНДР, покинуть страну до 1 сентября.

Решение о запрете поездок американцев в КНДР было принято после смерти американского студента. Он был задержан в Северной Корее в январе 2016 года за кражу агитационного плаката, после чего его осудили на 15 лет лагерей. В июне власти КНДР передали Вомбиера на родину. Однако в США он прибыл в состоянии комы. 20 июня американский студент скончался, не приходя в сознание. В Северной Корее утверждают, что он заболел ботулизмом. Американские врачи предположили, что причиной смерти студента стала тяжелая неврологическая травма неизвестного происхождения. Семья американца отказалась от вскрытия.