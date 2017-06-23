Власти КНДР заявили, что стали "самой большой жертвой" смерти американского студента

Власти КНДР отвергли обвинения в пытках американского студента, который погиб, вернувшись в США. Северокорейские власти через государственное Центральное новостное агентство КНДР 23 июня заявили, что Пхеньян стал «самой большой жертвой» смерти Отто Уормбира, передает Радио Свобода.

Пхеньян утверждает, что со студентом обращались "в соответствии с международными правилами", и считает необоснованными жалобы родителей студента на ужасное обращение с их сыном. Сообщение КНДР стало первой официальной реакцией на его смерть.

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22-летний Уормбир, которого Северная Корея вернула домой в состоянии комы, умер у себя дома в штате Огайо 19 июня.

Его задержали во время посещения Пхеньяна в составе тургруппы, обвинив в попытке украсть пропагандистский плакат из закрытого для посетителей служебного помещения отеля, и приговорили к 15 годам каторжных работ. Такой приговор в США назвали несоизмеримым с объявленным нарушением. После более чем 17 месяцев в заключении Уормбира в итоге вернули 13 июня в США - в состоянии комы.

Семья Уормбира отказалась от вскрытия. По словам коронера, был проведен только внешний осмотр тела. В заявлении говорится, что "в данный момент не было сделано никаких выводов о причине смерти".

Родители Уормбира заявили, что он подвергся "ужасному мучительному обращению".

Северная Корея утверждает, что Уормбир заразился ботулизмом - редким заболеванием, которое вызывает паралич - вскоре после судебного процесса в марте 2016 года. Ему дали снотворное, и с тех пор он не выходил из комы.

Однако команда врачей, которая лечила Отто в Цинциннати, заявила, что у молодого человека не было никаких признаков ботулизма.

По их мнению, он пострадал от "тяжелой неврологической травмы неизвестного происхождения". Эта травма привела к большой потере мозговой ткани. Уормбир мог открыть глаза, однако ни на что не реагировал.

Президент США Дональд Трамп назвал смерть Отто Уормбира "позорной", осудив "жестокий режим".

Перед этим американский сенатор Боб Коркер призвал Вашингтон рассмотреть возможность запретить гражданам США посещать Северную Корею, учитывая опасность, которая их там ждет.