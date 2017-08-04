По главной рекой Праги запустили автобус-амфибию чешского изобретателя (видео)

11:31, 04 августа 2017
Мир
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Изобретение стоило мужчине полмиллиона евро.

Автобус-амфибия теперь будет возить туристов по главной реке Праги / скриншот ТСН

По главной реке Праги - Влтаве - начал курсировать необычный транспорт, который разработал чешский изобретатель. Мужчина превратил сухопутный микроавтобус в амфибию, и теперь предлагает пассажирам прокатиться таким необычным транспортом. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Идея создать автобус-амфибию у меня возникла в прошлом году. После 8 тысяч часов тяжелой работы мы завершили его", - рассказал изобретатель Роберт Шубик.

К транспорту изобретатель добавил пропеллери и мотор. А еще сменил все оригинальные детали машины, защитив их от воды. Управлять амфибией, по словам изобретателя, довольно просто - как моторной лодкой. После апгрейда машина-амфибия стоит полмиллиона евро.

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Экскурсионные автобусы-амфибии уже несколько лет возят туристов в Роттердаме, Будапеште и Гамбурге. Однако пражский изобретатель планирует, что его творение будут использовать еще и службы спасения во время наводнений.

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