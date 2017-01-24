В Париже запустили первые беспилотные автобусы (видео)

В Париже запустили первые беспилотные мини-автобусы с электрическими двигателями, передает Русская служба BBC.

По городу сейчас курсируют только два автобуса по короткому маршруту между Лионским вокзалом и вокзалом Аустерлитц в 13-м округе Парижа. Двигаются они исключительно по выделенной линии, по которой не ходит другой транспорт. Каждый автобус вмещает до 12 человек.

Кроме того, автобусы оснащены лазерными дальномерами и многочисленными камерами, установленными по всему периметру, чтобы предотвратить столкновения с людьми и машинами.

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В перспективе городская власть надеется заменить подобными автобусами пригородные поезда, которые соединяют небольшие города под Парижем с мегаполисом.

Сейчас проект считается экспериментальным, но в случае его успеха городские власти готовы и в дальнейшем развивать такой транспорт.

Итоги эксперимента подведут через три месяца.

Как сообщал УНИАН ранее, в Нидерландах автопилот электрокара "Tesla" спас водителя от ДТП.

Инцидент, который произошел на шоссе в Нидерландах, попал на запись видеорегистратора. На потрясающих кадрах можно увидеть сногсшибательное столкновения двух машин.

Автор видео ехал следом, и уверяет, что автопилот успел среагировать на ситуацию быстрее него. Компьютер начал останавливать машину до того, как за это взялся человек.