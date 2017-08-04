В Дубае потушили пожар в 79-этажном небоскребе (фото, видео)

Крупный пожар, который произошел в одном из самых высоких жилых зданий мира в Дубае, башне The Torch, потушен. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что пожарным удалось справиться со всеми очагами возгорания. Местные власти сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. На время тушения пожара прилегающие к небоскребу улицы были перекрыты.

Читайте такжеПожар в хвойном лесу на Одесщине ликвидирован – ГСЧС

Как сообщал УНИАН, ранее в Токио загорелся крупнейший в мире рыбный рынок.