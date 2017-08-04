В Дубае загорелся 79-этажный небоскреб (видео)
Небоскреб насчитывает 79 этажей, и в 2015 году он уже горел.
В 79-этажном небоскребе Dubai Marina Torch в Дубае произошел пожар, сообщает Daily Mail.
По данным офиса гражданской обороны Дубая, все находившиеся в здании люди были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.
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На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, видно, что огонь охватил одну сторону здания. Причина возгорания пока неизвестна.
Небоскреб насчитывает 79 этажей. В 2015 году в нем уже вспыхивал сильный пожар.
Построенный в Дубае в 2011 году, небоскреб был признан самым высоким жилым зданием в мире. В нем располагается 676 апартаментов.
#torchtower#dubai hope everybody in the building got out safely pic.twitter.com/mIqJ3pK1Mf— Hilda (@dhuyanik) August 3, 2017
Свидетели сообщают о том, что пожар начался с верхних этажей здания, передает Gulf News.
Представитель полиции заявил, что "большое возгорание" началось на 9-ом этаже, в настоящее время пожар локализован. Пресс-служба правительства Дубая сообщила, что пострадавших в результате инцидента нет.
Как рассказали Gulf News очевидцы, близлежащие к башне улицы заполнены дымом, возле здания множество обломков.
Позднее служба гражданской обороны сообщила в Twitter о том, что пожар в здании потушен. "Пока информации о пострадавших не поступало", - сказано в сообщении. Пожар был локализован в 3:00 по местному времени.
الدفاع المدني في دبي يعلن السيطرة على الحريق في برج الشعلة وبدء عملية تبريد البرج pic.twitter.com/ZSGjnVA8DL— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 3, 2017