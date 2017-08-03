В Токио загорелся крупнейший в мире рыбный рынок (фото, видео)

На крупнейшем в мире рыбном рынке Цукидзи в Токио в четверг произошел пожар. Рынок является одним из самых популярных туристических объектов японской столицы. Об этом сообщает Reuters.

Пожар начался около пяти часов вечера по местному времени. На место событий прибыли 44 пожарных машины, однако тушение огня усложняется узкими улицами и тесно стоящими домами. На борьбу со стихией были направлены десятки токийских пожарных.

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По имеющимся данным, пламя охватило площадь в 600 квадратных метров, огонь уничтожил несколько торговых точек и складов. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщал УНИАН, ранее в Роттердаме произошел пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Европы. Возгорание произошло на высоковольтной подстанции на территории НПЗ, в результате чего весь завод оказался без света.