В Лос-Анджелесе китаец обстрелял консульство КНР и покончил с собой

В Лос-Анджелесе обстреляно здание консульства Китая, объявили представители городской полиции. По данным правоохранительных органов, во вторник утром по местному времени по зданию консульства «произвел многочисленные выстрелы» гражданин Китая, сообщает Meduza.

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После этого устроивший стрельбу покончил с собой в припаркованном возле консульства автомобиле, заявили в полиции. Других пострадавших в результате инцидента нет.

По данным Reuters, стрелявшему было около 60 лет. Всего прозвучало около 17 выстрелов. В результате стрельбы в здание посольства попали шесть пуль. Китайские дипломаты уже обратились к властям США с просьбой обеспечить безопасность персонала миссии.