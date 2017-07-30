Ракетные испытания КНДР: Трамп "очень разочарован" в Китае

05:15, 30 июля 2017
Мир
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По словам президента США, Китай ничего не делает, чтобы решить северокорейскую проблему, а "только говорит".

Дональд Трамп / REUTERS

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал руководство Китая за то, что оно не решает проблемы, возникшие из-за ракетных испытаний в Северной Корее.

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"Я очень разочарован в Китае. Наши глупые бывшие лидеры позволили им заработать на торговле сотни миллиардов долларов за год, но они ничего не делают для нас с Северной Кореей, только говорят. Мы не позволим, чтобы это продолжалось. Китай мог легко решить эту проблему", - заявил Трамп в Twitter.

Как сообщал УНИАН, КНДР 28 июля осуществила запуск баллистической ракеты, которая могла упасть в исключительной экономической зоне Японии. В ответ на северокорейское ракетное испытание США и Южная Корея произвели учебные пуски ракет.

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Теги: #Ракетные испытания КНДР#Трамп против Китая