Ракетные испытания КНДР: Трамп "очень разочарован" в Китае

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал руководство Китая за то, что оно не решает проблемы, возникшие из-за ракетных испытаний в Северной Корее.

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"Я очень разочарован в Китае. Наши глупые бывшие лидеры позволили им заработать на торговле сотни миллиардов долларов за год, но они ничего не делают для нас с Северной Кореей, только говорят. Мы не позволим, чтобы это продолжалось. Китай мог легко решить эту проблему", - заявил Трамп в Twitter.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2017

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2017

Как сообщал УНИАН, КНДР 28 июля осуществила запуск баллистической ракеты, которая могла упасть в исключительной экономической зоне Японии. В ответ на северокорейское ракетное испытание США и Южная Корея произвели учебные пуски ракет.