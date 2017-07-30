В Польше отреагировали на открытие Еврокомиссией дела против страны

МИД Польши отреагировало на начатую Еврокомиссией процедуру привлечения Варшавы к ответственности за нарушение законодательства ЕС из-за судебной реформы. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает Европейская правда.

"Министерство иностранных дел приняло во внимание решение Еврокомиссии запустить в отношении Польши процедуру за невыполнение государством-членом своих обязательств. Мы повторяем о нашей готовности предоставить комиссии обоснованный ответ ", - говорится в заявлении.

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МИД заявил, что в польской судебной системе роль председателей судов имеет "преимущественно административный характер", а другие действия, предпринимаемые ими, не влияют на правовое положение сторон.

Польская сторона вновь подчеркнула, что социальная политика и организация работы судов относится к компетенции национальных правительств, а не институтов ЕС.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия начала процедуру привлечения к ответственности Польши за нарушение законодательства ЕС через судебную реформу. Варшаве дали месяц, чтобы дать ответ на замечания Брюсселя.