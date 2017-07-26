Новые санкции США против России: посольство сообщило детали законопроекта

25 июля 2017 года Палатой представителей США подавляющим большинством (419 – "за", 3 – "против", 12 – не голосовали) одобрен законопроект "Противодействие противникам Америки из-за санкций". Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в США.

Важное место в этом документе отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Законопроектом четко определено, что политикой Соединенных Штатов является:

- поддержка правительства Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности;

- осуждение и противодействие всем дестабилизирующим усилиям правительства РФ в Украине;

- непризнание незаконной аннексии Крыма правительством РФ или отторжение какой-либо части территории Украины с использованием военной силы;

- оказание помощи по реформированию энергетического сектора Украины и уменьшение зависимости от российских энергетических ресурсов;

- продолжение противодействия реализации проекта "Северный поток-2".

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Документ также законодательно закрепляет действующие санкции против России; создает механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения президента США по ослаблению антироссийских санкций; предусматривает возможность введения санкций против государственных предприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической и горно-добывающей отраслях, и на железнодорожном транспорте; усиливает антироссийские секторальные санкции в отношении финансового сектора РФ и российской энергетики; предусматривает введение санкций в связи с деятельностью правительства РФ в направлении подрыва кибернетической безопасности; по отношению к лицам, которые ответственны за нарушения прав человека на оккупированной РФ территории, действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов правительства РФ, в значительной степени способствовали возможностям РФ по проведению приватизации государственных активов, а также по отношению к иностранных физических и юридических лиц, которые способствовали усилению оборонных возможностей правительства Сирии.

Законопроектом предоставляется право президенту США в координации с союзниками Соединенных Штатов ввести санкции против физических и юридических лиц, способствующих развитию и обслуживанию российских экспортных нефте- и газопроводов.

Проект закона предусматривает создание "Фонда для противодействия российскому влиянию" и выделяет в его бюджет 250 млн долларов на 2018-2019 финансовые годы. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение 30 млн долл.

Поддержана Палатой представителей законодательная инициатива перед вступлением в силу должна быть одобрена Сенатом и подписана президентом США.

Как сообщал УНИАН, палата представителей США 25 июля проголосовала за новые санкции против России, Ирана и КНДР, проект которых был согласован в июле.