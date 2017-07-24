Еврокомиссия готова рассмотреть ответные меры ЕС на санкции США против России - FT

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал европейских парламентариев как можно скорее обсудить возможный ответ Евросоюза на принятие США новых санкций в отношении России, которые могут затронуть интересы ЕС.

Об этом пишет газета The Financial Times, которая ознакомилась с подготовленным на заседание Еврокомиссии документом, передает РБК.

В записке излагается несколько вариантов возможной реакции Европы. Один из них предполагает потребовать от американского президента Дональда Трампа "публичное или письменное заверение", что вводимые санкции не будут затрагивать интересы ЕС и противоречить им.

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Другой ответ - признать недействительными на территории Евросоюза те ограничения Вашингтона, которые не соответствуют политике и интересам европейских стран, в частности деятельности находящихся в Европе энергетических компаний, у которых есть совместные с Россией проекты. Взамен предлагается принять "ответные меры, которые отвечают требованиям ВТО".

Согласно тексту обращения Юнкера, подготовленной к заседанию Еврокомиссии, которое должно пройти в среду, 26 июля, Брюссель "должен быть готов к действиям в ближайшие дни", если санкции США "будут приняты без учета обеспокоенности ЕС".

Как сообщал УНИАН, конгрессмены США от обеих партий согласовали текст законопроекта об ужесточении санкций против России, Ирана и Северной Кореи, голосование должно состояться 25 июля.