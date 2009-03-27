Газовая декларация развалит систему… по всей Евразии - Газпром предупредил

Любые изменения режимов работы украинской ГТС, в том числе и предусмотренные подписанной в Брюсселе Киевом и ЕС газовой декларацией, требуют обязательного согласования с Газпромом. В противном случае газовый монополист не сможет поручиться ни за обеспечение экспорта в соответствии с уже подписанными контрактами, ни даже за нормальную… добычу и российского и среднеазиатского газа. Такую апокалиптическую картину нарисовал Член Правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» Олег Аксютин, комментируя журналистам Брюссельскую декларацию Украина-ЕС, сообщает официальный сайт Газпрома.

«Выполнение положений недавно принятой в Брюсселе декларации Украина – ЕС по модернизации украинской ГТС предусматривает изменение режима ее работы. Учитывая степень интеграции наших газотранспортных систем, а также тот факт, что работа украинской ГТС является неотъемлемой частью режима экспортных поставок Газпрома и наших экспортных контрактов, Газпром обязан санкционировать проведение любых работ, связанных с изменением пропускной способности экспортных трубопроводов Украины, - заявил Аксютин. - Более того, украинская ГТС полностью синхронизирована с работой Единой системы газоснабжения России. Это объясняется тем, что они созданы как единый технологический комплекс добычи и транспортировки газа на территории бывшего СССР.

В этой связи, несанкционированное изменение режимов работы украинской ГТС сразу скажется не только на экспортных контрактах, но и на процессе добычи российского и центральноазиатского газа, что может повлечь за собой непредсказуемые последствия на всем евразийском пространстве.

Очевидно, что нормальное функционирование системы газовых поставок может быть обеспечено только координацией всех технологических звеньев и процессов от добычи и транспортировки до потребления газа. И другой альтернативы этому нет».