Наблюдатели сообщили о гибели гражданских в результате бомбардировок в Восточной Гуте

В расположенном вблизи столицы Сирии Дамаска районе Восточная Гута, несмотря на объявление его "зоной деескалации", в результате авиаударов погибли гражданские. Как сообщил во вторник, 25 июля, находящийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в результате осуществленных накануне вечером бомбардировок погибли по меньшей мере 8 гражданских. Авиаудары были нанесены по городу Арбину, как сообщает DW.

По сообщению местной спасательной службы, среди погибших - пятеро детей и две женщины, передает информагентство Reuters. От бомбежек пострадали еще 50 человек, которые получили ранения или пропали без вести, отметили спасатели.

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Ответственность за авианалет в центре мониторинга возлагают на авиацию правительственных войск Башара Асада и их союзников. Пока что в сирийской армии не отреагировали на эти обвинения.

Напомним, Россия, Турция и Иран на переговорах в Астане в мае договорились создать в Сирии четыре зоны деэскалации. Эти зоны должны охватить районы, находящиеся под контролем различных групп повстанцев в Восточной Гуте, провинциях Идлиб и Хомс, а также на юге страны. Над зонами деэскалации планировалось запретить полеты самолетов.

В полдень 22 июля в Восточной Гуте, правительственные войска объявили перемирие. В минобороны России также заявили о создании зоны деэскалации "Восточная Гута".